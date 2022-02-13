Alişan ve Buse Varol boşanıyor derken oğulları Burak'ın doğum gününde noktayı koydular!
Bir süredir araları bozuk olan ve boşanna haberleri ile gündemde yer alan Alişan ve Buse Varol yaşadıkları krizi yendi. Evliliklerine ikinci şansı veren ikili, oğulları Burak'ın doğum gününde birlikte poz verdi.
Bir süredir evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı iddia edilen Alişan ve Buse Varol çiftinin boşanacağı öne sürülmüştü. Alişan ve Buse Varol, boşanma iddialarına paylaştıkları fotoğrafla son noktayı koydu. Buse Varol ve Alişan'ın kızlarının doğum gününü ayrı ayrı kutlaması boşanma iddialarını yeniden gündeme getirmişti. Oğulları Burak'ın doğum gününde biraya gelen çiftten sürpriz paylaşım geldi.
Kızları Eliz'in doğum gününü ayrı kutlayan Alişan-Buse çifti, oğulları Burak'ın partisinde mutluluk pozları verdi. Ünlü çift bu paylaşımla iddialara son noktayı koydu.
Öte yandan Buse Varol, Takvim'e verdiği röportajda şunları söyledi:
"Aynı evde yaşıyoruz. Alişan ile görüşüyoruz. Yüzük ya da başka bir şey onlar gösterge değil. Kriz falan gerçekten yok.
Bazı şeyleri hep göz önünde yaşadık ama bunlar çok özel konular olduğu için konuşmak istemiyorum. Bir gün bir şey söylemek istersek Alişan ile birlikte söyleriz."