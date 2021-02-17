Alişan taze anne Buse Varol'a yarım milyonluk jest yaptı tartışma çıktı
Alişan, geçtiğimiz hafta doğum yapan eşi Buse Varol için kesenin ağzını açtı. Yarım milyonluk jest tartışmalara neden oldu.
2018 yılında nikah masasına oturan Alişan ve Buse Varol 2019 yılında ilk çocukları Burak'ı kucağına aldı. Büyük bir ailesi olsun isteyen Alişan'ın Eliz adını verdiği kızı geçtiğimiz hafta dünyaya geldi. Alişan, ikinci kez doğum yapan eşine jest yapmak istedi.
Bu jest Alişan'a yarım milyona patladı. Buse Varol'a değeri 563 bin TL olan bir yüzük hediye eden ünlü şarkıcı, jestiyle sosyal medyayı ikiye böldü.
Sosyal medya platformu Instagram'da bazı kullanıcılar, ünlü şarkıcının aldığı yarım milyon değerindeki hediyeyi abartı ve gösteriş olarak bulurken, bazı kullanıcılar ise "Maddi durumu varsa alabilir." şeklinde yorumlar yaptı.
Eşine aldığı ev fiyatındaki yüzükle tepki çeken Alişan, duruma açıklık getirmek zorunda kaldı. Şarkıcı, kendisine tepki gösterenlere, şu cevabı verdi: