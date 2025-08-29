Alişan Jose Mourinho'ya saydırdı! 'Alacağın tazminat haram olsun' dedi, gönlündeki ismi açıkladı
Fenerbahçeli olduğu bilinen ünlü şarkıcı Alişan, Jose Mourinho'nun kovulmasına çok sevindi. Ünlü isim, Mourinho'ya sert tepki gösterip, 'Alacağın tazminat haram olsun' dedi. Alişan, Fenerbahçe'nin başına geçmesini istediği ismi de açıkladı.
Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun görevine son verildi. Fanatik Fenerbahçeli olduğu bilinen ünlü şarkıcı Alişan, bu habere çok sevindi. Sosyal medyada konuyla ilgili peş peşe paylaşımda bulundu.
Mourinho için "Ooooo hadı bakalım çok şükür gittiiii" diyen Alişan, Portekizli teknik adamın Fenerbahçe'den 15 milyon euro tazminat alacak olmasına da sert tepki gösterdi.
"Alacağın tazminat haram olsun"
Alişan, ''Senin gibi bir çapsızdan, geldiği günden beri futbol adına hiçbir şey yapmayıp sürekli saçma sapan hikayelerle insanları yoran, sürekli geçmişini anlatıp geleceğe dair hiçbir şey yapmayan bir adamdan hepimiz bir şeyler beklediğimiz için kahroluyoruz.. Şimdi yallah nereye gidersen git... Bir daha gözümüz görmesin seni... Alacağın tazminatta haram olsun.. Darısı komple değişimlere İnşallah'' ifadelerini kullandı.
Alişan ayrıca Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'nin başına geçmesini istedi.