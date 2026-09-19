“Alişan” ismiyle ünlenmişti! Gerçek adı meğer bambaşkaymış

“Alişan” ismiyle ünlenmişti! Gerçek adı meğer bambaşkaymış

Yıllardır Alişan adıyla tanınan ünlü şarkıcının gerçek ismi ve sahne adının hikâyesi yeniden gündeme geldi. Müzik kariyerine kendi adıyla başlayan sanatçının, daha sonra dayısının ismini kullanmaya başladığı ortaya çıktı. Alişan'a adını veren dayısı, geçmiş yıllarda televizyon programına da konuk olmuş, stüdyoda duygusal anlar yaşanmıştı.

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“Alişan” ismiyle ünlenmişti! Gerçek adı meğer bambaşkaymış - Resim: 1

Yıllardır Alişan adıyla tanınan ünlü şarkıcının kimliğindeki isim, sahne adının hikayesini yeniden gündeme getirdi. Müzik kariyerinin ilk yıllarında kendi adıyla yola çıkan sanatçının, daha sonra dayısının ismini kullanmaya başladığı öğrenildi. Alişan'a adını veren dayısı, geçmiş yıllarda televizyon programına da konuk olmuş ve stüdyoda duygusal anlar yaşanmıştı.

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“Alişan” ismiyle ünlenmişti! Gerçek adı meğer bambaşkaymış - Resim: 2

ALİŞAN'IN GERÇEK ADI NE?

Müzik kariyerinin yanı sıra sunuculuğuyla da tanınan Alişan, şimdilerde TRT 1'de yayımlanan “Alişan ile Hayata Gülümse” programıyla izleyici karşısına çıkıyor.

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“Alişan” ismiyle ünlenmişti! Gerçek adı meğer bambaşkaymış - Resim: 3

2018 yılında oyuncu Buse Varol ile evlenen ve iki çocuk babası olan sanatçının yıllardır kullandığı Alişan isminin aslında sahne adı olduğu biliniyor.

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“Alişan” ismiyle ünlenmişti! Gerçek adı meğer bambaşkaymış - Resim: 4

Ünlü şarkıcının gerçek adı Serkan Burak Tektaş.

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“Alişan” ismiyle ünlenmişti! Gerçek adı meğer bambaşkaymış - Resim: 5

SAHNE İSMİNİ DAYISINDAN ALMIŞ

Kariyerinin başlangıcında Serkan Burak adıyla müzik dünyasına adım atan sanatçı, daha sonra Prestij Müzik'in ortaklarından Hilmi Topaloğlu ile yeni bir sahne adı arayışına girdi.

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“Alişan” ismiyle ünlenmişti! Gerçek adı meğer bambaşkaymış - Resim: 6

İsim belirleme sürecinde sanatçının dayısının adı olan Alişan'da karar kılındı. Böylece Serkan Burak Tektaş, müzik kariyerine Alişan adıyla devam etti.

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“Alişan” ismiyle ünlenmişti! Gerçek adı meğer bambaşkaymış - Resim: 7

DAYISIYLA STÜDYODA DUYGUSAL ANLAR YAŞANMIŞTI

Alişan'a sahne adını veren dayısı, geçmiş yıllarda “Alişan ile Hayata Gülümse” programına konuk olmuştu. TRT 1 ekranlarında yayımlanan programda Alişan'ın dayısı ve yengesi Kıymet Hanım stüdyoda ağırlanmış, buluşmada duygusal anlar yaşanmıştı. Sanatçının yıllardır kullandığı sahne adının aile içinden gelmesi, bu buluşmaya ayrı bir anlam katmıştı.

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Alişan