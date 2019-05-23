Alişan Fazıl Say'ı örnek gösterip isyan etti: Biz yapınca aşağılama
Yakın arkadaşı Çağla Şıkel’in ayakabı bağcığını bağlamasının, kadını aşağılamak olarak görüldüğünü söyleyen Alişan, ünlü piyanist Fazıl Say'ı örnek gösterip isyan bayrağını çekti.
CNN Türk'te yayınlanan '40' programına konuk olan ünlü türkücü Alişan, Buket Aydın'ın sorularını yanıtlarken özel hayatından sosyal medyadaki paylaşımlarına dair birçok konuda samimi cevaplar verdi.
''Kadını aşağılayan fotoğraf vermiş oldum'': Piyasada çifte standart olduğunu söyleyen şarkıcı, “Fazıl Say, piyanist, okumuş ve ileri görüşlü ama biz insanların gözünde türkü söylüyoruz, sığ görüşlü ve okumayan biriyiz. Çağla (Şıkel), ayakkabı bağcığımı bağlayınca, kadını aşağılayan fotoğraf vermiş oldum.'' ifadelerini kullandı.
''Fazıl Say yapınca, gereksinimini karşılamış oluyor”: Ünlü piyanist Fazıl Say'ı örnek gösteren Alişan, ''Fazıl Say ve onun klasmanındakiler yapınca, gereksinimini karşılamış oluyor” dedi.
Cimri olduğu iddiasına yanıt: Cimri olduğu yönünde çıkan haberlere ise Alişan, “Arkadaşımın yıllar önce yemekten çıkarken kameralara, ‘Hesapları bize ödetti’ şakasından sonra bu durum ortaya çıktı. O günden beri üzerime yapıştı ve kaldı. Hayatımda hiç cimri olmadım. Yedirmeyi, içirmeyi ve gezdirmeyi severim. Cimri bir arkadaşım yok, öyle biri olsa onunla bağımı keserim. Düğün ve balayı için, ‘sponsor buldu’ denildi ama böyle bir şey olmadı” açıklamasını yaptı.