Alişan Fazıl Say'ı örnek gösterip isyan etti: Biz yapınca aşağılama

Cimri olduğu iddiasına yanıt: Cimri olduğu yönünde çıkan haberlere ise Alişan, “Arkadaşımın yıllar önce yemekten çıkarken kameralara, ‘Hesapları bize ödetti’ şakasından sonra bu durum ortaya çıktı. O günden beri üzerime yapıştı ve kaldı. Hayatımda hiç cimri olmadım. Yedirmeyi, içirmeyi ve gezdirmeyi severim. Cimri bir arkadaşım yok, öyle biri olsa onunla bağımı keserim. Düğün ve balayı için, ‘sponsor buldu’ denildi ama böyle bir şey olmadı” açıklamasını yaptı.