Alişan aşırı hız yapmış! Eşi Buse Varol ilk kez kazayla ilgili konuştu
Alişan'ın trafik kazası konuşulurken, araçta olan eşi Buse Varol, olaya ilişkin konuştu. Bu arada Alişan'ın hızı ortaya çıktı. Ünlü türkücü meğer hız sınırını aşmış.
Alişan ve ailesi İstanbul'dan İzmir'e giderken kaza geçirmiş, lüks cip takla atmış ve 35 metre sürüklenmişti. Alişan ve ailesi kazayı yara almadan atlatmış, Burak'ın Vietnam uyruklu bakıcısı Marianne Villamer Candayan (43) ise yaralanmıştı. Olaydan sonra hem eşi Buse Varol hem de Alişan sosyal medya hesaplarından yeni açıklamalar yaptılar. Öte yandan kazanın raporu da çıktı. Alişan'ın hız sınırını aştığı ortaya çıkarken, aracın fren izleri akılları karıştırdı. İşte kaza sonrası açıklamalar ve yayınlanan kaza raporu:
Yaşananların ardından Buse Varol, sosyal medya hesabından hem hamile olduğunu duyurdu, hem de duygularını dile getirdi:
"Allah'a binlerce şükürler olsun, biz yeni bir hayata başladık. Allah evladıma, bana, eşime ve dadımıza bir şans daha verdi. İnanılmaz korkunç ve felaket dakikalar yaşadık. Bir daha yaşatmasın Allah'ım. Hiç kimseye..''
''Bu süreçte arayan, mesaj atan, dm den yazan, bir şekilde bize ulaşmaya çalışıp, bizi merak eden herkese çok teşekkür ederim. Ne kadar çok sevenimiz varmış. Ne güzel insanlar biriktirmişiz. Ne kadar şükretsem de az kalır..''
''Bizi Burak'ın ve karnımdaki 5 haftalık bebeğimin melekleri korudu buna eminim. Allah bizi resmen pamuklara sarıp korudu. Ufak tefek yaralarla atlattık. Ailelerimize bağışladı Allah.Yazacak çok şeyim var ama sığdıramam.. Yanımızda olan herkesten Allah razı olsun''