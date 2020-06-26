Alişan aşırı hız yapmış! Eşi Buse Varol ilk kez kazayla ilgili konuştu

Yaşananların ardından Buse Varol, sosyal medya hesabından hem hamile olduğunu duyurdu, hem de duygularını dile getirdi:

"Allah'a binlerce şükürler olsun, biz yeni bir hayata başladık. Allah evladıma, bana, eşime ve dadımıza bir şans daha verdi. İnanılmaz korkunç ve felaket dakikalar yaşadık. Bir daha yaşatmasın Allah'ım. Hiç kimseye..''