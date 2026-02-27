Alina Boz doğum gününde aşka geldi! O karelere yoğum yağdı
Başarılı oyuncu Alina Boz ve iş insanı eşi Umut Evirgen, mutlu evliliklerini sosyal medyada da paylaşarak takipçileriyle özel anlarını paylaşıyor. Boz, eşinin doğum gününü Instagram’da romantik bir mesajla kutladı.
Alina Boz ve Umut Evirgen, 2023 Aralık ayında sade bir törenle dünyaevine girmişti. Boz’un şahitliğini yakın arkadaşı Burak Can ve Cemre Beygüven üstlenirken, Evirgen’in şahitleri arasında ise Özge Özpirinçci ve ünlü teknik direktör Fatih Terim bulunuyordu.
Evliliklerinde oldukça mutlu olan çift, geçtiğimiz günlerde Avusturya’da kayak tatili yaparak keyifli anlar geçirmişti.
Alina Boz, geçtiğimiz haftalarda 27. yaşını New York’ta eşi Umut Evirgen ile kutladı. Bu özel günde eşi için bir paylaşım yapan Boz, doğum günü mesajına şu notu ekledi:
“Dünyanın her köşesi seninle güzel. İyi ki doğdun sevgilim… Beraber en güzel yolculuklara…”