Alina Boz doğum gününde aşka geldi! O karelere yoğum yağdı

Alina Boz ve Umut Evirgen, 2023 Aralık ayında sade bir törenle dünyaevine girmişti. Boz’un şahitliğini yakın arkadaşı Burak Can ve Cemre Beygüven üstlenirken, Evirgen’in şahitleri arasında ise Özge Özpirinçci ve ünlü teknik direktör Fatih Terim bulunuyordu.