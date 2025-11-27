Alina Boz dizisinden bir anda çıkarıldı! Yerine gelen isim bakın kim çıktı...
Sevilen oyuncu Alina Boz evliliği, tatilleri ve yer aldığı projeler ile gündemden düşmüyor. Sevilen oyuncu son olarak Doc kadrosunda yer alacağını açıklamış "yeni ailem" notu ile paylaşmıştı. Ancak öyle bir gelişme yaşandı ki...
İtalya'nın fenomen dizisi Doc'un Türkiye uyarlaması daha başlamadan gündem oldu. Başrolde olan Alina Boz diziden bir anda çıkarıldı ve bunu da uçaktayken öğrendi.
NOW'da ekranlara gelmesi planlanan Doc dizisi kadrosu gündemde.
İtalya'nın son yıllarda en çok izlenen dizisi olan Doc'un Türkiye uyarlamasından başrolde Alina Boz vardı.
Boz anlaşmayı yapmış, okuma provasına gitmiş ve bir de paylaşımla bunu duyurmuştu. Ancak hiç beklemediği bir gelişme yaşandı.
