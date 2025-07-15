Ali Yerlikaya: Gazilik bir paye değil, nesillere mirastır
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 Temmuz anma etkinlikleri kapsamında şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldiği iki programda, milletin o gece yazdığı direniş destanını hatırlatarak, “Sizlerin emaneti emanetimizdir, mücadeleniz mücadelemizdir” dedi. Şehitlerin ve gazilerin Türk milletinin onuru olduğunu vurgulayan Yerlikaya, FETÖ’cülerin hain saldırılarının asla unutulmayacağını ve bu mücadelenin kararlılıkla süreceğini ifade etti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Ankara’da bir otelde düzenlenen “Şehit Aileleri ve Gaziler ile Yemek Programı”na katıldı.
Program sonrası sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Yerlikaya, şehit ailelerine duyduğu minneti dile getirerek, “Sizler bu vatan için ödenecek en büyük bedeli ödediniz. Ciğer parelerinizi istiklalimiz uğruna feda ettiniz. Ne yaparsak yapalım, hakkınızı ödememiz mümkün değil. Devletimiz, milletimiz sizlere ebediyen minnettardır” ifadelerini kullandı.
Gaziler için ise “Gazilik unvanı ne bir maddi değerle ne de dünyevi bir payeyle ölçülebilir” diyen Yerlikaya, bu ruhun nesiller boyu yol gösterici olacağını vurguladı.
Bakan Yerlikaya, gün içerisinde katıldığı bir diğer etkinlik olan “Zaferin Adı Türkiye” programına ilişkin yaptığı paylaşımda ise 15 Temmuz gecesi yaşananlara dikkat çekti.