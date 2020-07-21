Ali Sunal'ın eşi Nazlı Kurbanzade kızının çıplak fotoğrafları çekilince isyan etti
Show TV Güldür Güldür sunucusu Ali Sunal'ın eşi Nazlı Kurbanzade, kızları Narin'in denize girerken çekilmiş çıplak fotoğrafları
Ali Sunal ile Nazlı Kurbanzade Sunal, Mart 2018'de dünyaevine girmişti. Çift, Ağustos 2019'da da ilk kızları Narin'i kucaklarına almıştı. Show TV ekranlarında uzun bir süredir Güldür Güldür Show programına sunuculuk yapan Ali Sunal, programın ara vermesinin ardından ailesiyle vakit geçirmeye başladı.
Normalleşmenin ardından Bodrum'a gelen Ali Sunal ve Nazlı Kurbanzade çifti tatillerine devam ediyor. Ali Sunal’ın eşi Nazlı Sunal, kızının plajda çekilen fotoğrafları için gazetecilerden ricada bulundu. Kemal Sunal eşinin açıklamasını Instagram'dan paylaştı.
Nazlı Sunal açıklamasında şunları söyledi:
"Bu sabah gazetelerde kızımız Narin'le evimizin plajında denize girerken çekilmiş fotoğraflarımızı gördük çekmeyin demiyorum ama küçük bir bebeğin çıplak fotoğrafını gazetede görmek inanın hiç hoşumuza gitmedi.''
''Hele ki günümüz şartlarında kimin ne düşündüğünü bilemediğimiz bir dönemde bu tip çocuk fotoğraflarının alanen çekilmesini bir anne olarak doğru bulmuyorum.''