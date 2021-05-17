Ali Sunal ve Nazlı Kurbanzade'nin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu bir kızları vardı
Ali Sunal ve eşi Nazlı Kurbanzade ikinci kez anne-baba olacak. Ünlü çiftin bebeklerinin cinsiyeti ise belli oldu.
Ali Sunal, 2018'de avukat Nazlı Kurbanzade ile evlenmişti. Çift, ilk çocukları Narin'i 2019 yılının ağustos ayında kucaklarına almıştı. İlk bebekleri kız olan ikili şimdilerde ikinci kez anne-baba olmanın heyecanını yaşayacak. Nazlı Kurbanzade hamile.
Bu haberi ise aylar önce sosyal medya hesapları Instagram'dan yaptıkları bu fotoğrafla duyurdular. İkili, bu fotoğrafın altına şunları yazdı:
"Fotoğraftaki dördüncüyü bulunuz."
İkinci çocuklarını kucağına almak için heyecanlı olan Ali Sunal ile Nazlı Kurbanzade çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu.
2019 yılında kızları Narin'i dünyaya getiren Nazlı Kurbanzade, yeniden kız bebekleri olacağını söyledi. Nazlı Kurbanzade, "Annelik aslında kendi sınırlarınızı öğrendiğiniz, çocuğunuzla büyüdüğünüz bir okul" diyor.