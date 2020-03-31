Ali Sunal Instagram'da takipçisine verdiği Kemal Sunal cevabıyla şaşırttı!
Korona virüs salgını sebebiyle kendisini evde karantinaya alan Ali Sunal, takipçileriyle Instagram'da soru- cevap etkinliği gerçekleştirdi. Sunal'ın, babası Kemal Sunal ile ilgili itirafı ise çok konuşuldu.
Türk sinemasının unutulmaz ismi Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal, koronavirüs salgını sonrası evde karantinada iken, sosyal medya hesabı Instagram'dan sevenleriyle soru-cevap etkinliği gerçekleştirerek gelen soruları yanıtladı. Sunal'ın bir takipçisinden gelen soruya verdiği yanıt ise herkesi şaşırttı.
"Kaybettiğimizden beri izleyemiyorum": Sunal, takipçilerinin sorularını yanıtlarken, babası ve Hababam Sınıfı filmleriyle ilgili sorulara da içtenlikle yanıtladı. Bir takipçisinden gelen ‘Kemal Sunal filmlerini izledin mi hiç?’ sorusuna “Kaybettiğimizden beri izleyemiyorum, kızımla inşallah” yanıtını verdi ve ilginç bir itirafta bulundu.
Ali Sunal ayrıca kendisine gelen 'Hababam Sınıfı filminde oynamak ister misin?' sorusuna da 'Hayır' cevabıyla yanıtladı.
Ali Sunal Kimdir?
Ali Sunal, 22 Eylül 1977 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.