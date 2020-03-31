Ali Sunal Instagram'da takipçisine verdiği Kemal Sunal cevabıyla şaşırttı!

"Kaybettiğimizden beri izleyemiyorum": Sunal, takipçilerinin sorularını yanıtlarken, babası ve Hababam Sınıfı filmleriyle ilgili sorulara da içtenlikle yanıtladı. Bir takipçisinden gelen ‘Kemal Sunal filmlerini izledin mi hiç?’ sorusuna “Kaybettiğimizden beri izleyemiyorum, kızımla inşallah” yanıtını verdi ve ilginç bir itirafta bulundu.