Ali Sunal ikinci kez baba oldu, eşi Nazlı Kurbanzade ve kızı Nil'e duygusal not
Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal ikinci kez baba oldu. Sunal, 2018 yılında Nazlı Kurbanzade ile nikah masasına oturmuştu.
Baba olmak için gün sayan oyuncu Ali Sunal, kızı Nil'e kavuştu. Eşine ve kızına duyduğu sevgi ve şükranı duygusal satırlarla aktaran Ali Sunal'a ünlü dostlarından tebrik mesajları yağdı.
Çift, dün gece dünyaya gelen kızlarına 'Nil' adını verdi.
Ali Sunal, güzel haberi sosyal medya hesabından duyurdu:
"Maceralarımıza çok güzel bir tanesi daha eklendi Nazlım... Bana hayal edemeyeceğim güzellikler yaşattığın için sana teşekkür ederim canım sevgilim. Evet bildiniz! Nil kızım doğdu... Herkes iyi, selamları var"
"Ailemize hosgeldin canim Nil "
Nazlı Kurbanzade de Instagram sayfasında "Ne sürprizli bir gün... Hikayemiz çok heyecanlı başladı. Hep böyle mutlulukla devam etsin. Ailemize hosgeldin canim Nil " notunu paylaştı.