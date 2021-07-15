Ali Sunal ikinci kez baba oldu, eşi Nazlı Kurbanzade ve kızı Nil'e duygusal not

Ali Sunal, güzel haberi sosyal medya hesabından duyurdu:

"Maceralarımıza çok güzel bir tanesi daha eklendi Nazlım... Bana hayal edemeyeceğim güzellikler yaşattığın için sana teşekkür ederim canım sevgilim. Evet bildiniz! Nil kızım doğdu... Herkes iyi, selamları var"