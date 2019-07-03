Ali Sunal duygulandırdı Gül Sunal ise Kemal Sunal'ın bilinmeyenlerini anlattı!
Türk sinemasında sayısız filmde yer alan usta sanatçı Kemal Sunal ölümünün 19. yılında saygıyla ve sevgiyle anılıyor. Oğlu Ali Sunal sosyal medya hesabından babasını paylaşırken, eşi Gül Sunal ise Kemal Sunal'ın bilinmeyenlerini anlattı.
2000 yılında kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Kemal Sunal, vefatının 19. yılında da sevenleri tarafından unutulmadı. Yıllar önceki filmleri hala ekranlarda gösterilen Kemal Sunal, Türk sinemasının en önemli değerlerinden biri olarak anılırken, çocukları Ezo Sunal ve Ali Sunal sosyal medya hesaplarından duygusal mesajlar paylaştı.
Annesinin Instagram hesabından paylaştığı bu fotoğrafı repost eden Ali Sunal, "Seni seviyorum babam..." diyerek Gül Sunal'ın "Bu fotoğrafı 19 yıl önce 3 Temmuzda yakama iğnelediler. Fotoğraf o günden beri cüzdanımda. Biraz eskidi rengi soldu ama acı hala taptaze yepyeni.." mesajını yayınladı.
Kemal Sunal'ın kızı Ezo Sunal ise, "Babamın ölümsüzlüğü bulduğu gün bugün. 19 yıl sonra 3 yaşında hayranları varsa bunun başka açıklaması olamaz. O ölümsüz... DM kutumu dolduran tüm güzel insanlara ayrıca teşekkürler, biz de kocaman bi aileyiz babamın sayesinde." mesajını paylaştı.
Gül Sunal'dan eşi hakkında bilinmeyenler: Öte yandan eşinin ölümünün yıldönümünde AA'ya konuşan Gül Sunal, 1975'te evlendiği eşinin bilinmeyen yönlerini ve sanatçı kişiliğini anlattı. Usta sanatçının ev hayatını ve misafir ağırlamayı çok sevdiğini söyleyen Gül Sunal, "Misafir yoksa bile icat ediyordu. Herkesi telefon edip çağırırdı. Bizim evde yenilsin, içilsin ama bir yere gitmesin (isterdi)." diye konuştu.