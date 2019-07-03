Ali Sunal duygulandırdı Gül Sunal ise Kemal Sunal'ın bilinmeyenlerini anlattı!

Gül Sunal'dan eşi hakkında bilinmeyenler: Öte yandan eşinin ölümünün yıldönümünde AA'ya konuşan Gül Sunal, 1975'te evlendiği eşinin bilinmeyen yönlerini ve sanatçı kişiliğini anlattı. Usta sanatçının ev hayatını ve misafir ağırlamayı çok sevdiğini söyleyen Gül Sunal, "Misafir yoksa bile icat ediyordu. Herkesi telefon edip çağırırdı. Bizim evde yenilsin, içilsin ama bir yere gitmesin (isterdi)." diye konuştu.