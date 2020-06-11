Ali Sunal babası Kemal Sunal için savcılığa koştu! Para basanları şikayet etti

3 Temmuz 2000 tarihinde 56 yaşında vefat ederek herkesi derin bir hüzne boğan usta oyuncunun bu sene ölümünün 20. yılında anılacak. Sunal'ın resimlerinin olduğu Euro kağıdı tam 5 bin adet basılarak yarısı Avrupa'da diğer yarısı da Türkiye'de 70 TL'den satışa çıkarıldı.