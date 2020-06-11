Ali Sunal babası Kemal Sunal için savcılığa koştu! Para basanları şikayet etti
Geçtiğimiz günlerde vefatının 20. yılından ötürü Euro kağıdı üzerine resmi basılan Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal harekete geçerek şikayette bulundu.
Usta oyuncu Kemal Sunal'ın vefatının 20. yılına özel bir aydan az bir süre kalırken, önceki günlerde Sunal'ın resimlerinin olduğu Euro para kağıdı basılmıştı. Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal ise bu basılan paralardan haberinin olmadığını söyleyerek harekete geçti.
3 Temmuz 2000 tarihinde 56 yaşında vefat ederek herkesi derin bir hüzne boğan usta oyuncunun bu sene ölümünün 20. yılında anılacak. Sunal'ın resimlerinin olduğu Euro kağıdı tam 5 bin adet basılarak yarısı Avrupa'da diğer yarısı da Türkiye'de 70 TL'den satışa çıkarıldı.
"Hukuk mücadelemizi başlattık": Bu olay sonrası harekete geçen Ali Sunal, para satışı yapan kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu. Avukatı aracılığıyla savcılığa şikayette bulunan Ali Sunal, Instagram hesabından:
"Hatıra Para adı altında ailemizin bilgi ve izni olmadan, kıymetli babamız Kemal Sunal'ın resimlerini kağıt Euro üzerine basarak satış ve pazarlamasını yapan kişiler hakkında aşağıda paylaşmış olduğumuz dilekçe kapsamında avukatımız Uğur Güven aracılığıyla savcılık şikayetimizi yapmış bulunmaktayız.