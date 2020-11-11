Ali Sunal babası Kemal Sunal için paylaştı duygusal mesajına beğeni yağdı

Kardeşi Ezo Sunal'la çocukken çekilen bir fotoğraflarını paylaşan Ali Sunal gönderisinde, şunları yazdı:

Canım babam güzel, babam çocuk babam, yaramaz babam, aşkım babam, melek babam... İyi ki doğdun, iyi ki varsın benim iyi kalpli kahramanım.. Çok özledim çok.''