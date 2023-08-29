Ali Sabancı'nın tekne kazasıyla ilgili yeni bilgiler! Sabancı çiftini çocukları kurtarmış
Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı Yunanistan'da zodyak botla kayalıklara çarpmış, Sabancı çifti ağır şekilde yaralanırken, çocukları ile botun kaptanı denize atlayarak son anda kurtulmuştu. Sabancı çiftini çevreden yetişenler değil çocuklarının kurtardığı ve cep telefonu ile yardım istedikleri ortaya çıktı.
Pegasus Hava Yolları'nın patronu ünlü iş adamı Ali Sabancı ile eşi olan Aydın Doğan'ın kızı Vuslat Doğan Sabancı, geçtiğimiz günlerde Yunanistan'ın Leros Adası'nda bindikleri botla kayalıklara çarparak ağır yaralanmıştı. Sabancı çifti İstanbul'daki özel bir hastanede tedavi altına alındı. İş adamı Ali Sabancı'nın 3 ameliyat geçirdiği, tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü belirtiliyor.
Basına çıkan bilgilerin çoğu yanlış
Sabah Gazetesi yazarı Hülya Güler'in bugün kaleme aldığı köşe yazısında, kazayla ilgili yeni bilgiler yer aldı. İşte Hülya Güler'in yazısından Sabancı ailesinin tekne kazasıyla ilgili yeni ayrıntılar....
- Resmi açıklamaların dışındaki haberlerde pek çok yanlış bilgi yer alıyordu. O nedenle her iki aileye de yakın bir haber kaynağımı aradım. Basına yansıyan bilgilerin çoğunun yanlış olduğunu da bu şekilde öğrendim.
Kaza, akşam 20.30- 21.00 sularında gerçekleşiyor. Sabancı çiftinin içinde oğulları Şevket Emrecan Sabancı ve Kaan Ali Sabancı'nın de yer aldığı zodyak bot, karanlık ada olarak da tabir edilen kayalıklara çarpıyor. Botun hızlı olduğu bilgisi doğru değil. Botta herhangi bir teknik arıza olup olmadığı araştırılıyor.
Böylece Sabancı Çiftinin hayatını kurtaran süreci başlatıyorlar. İlk iş aile üyelerinden birini arıyorlar. Sonraki adım Amerikan Hastanesi'ni aramak oluyor. Neredeyse dakikalar içinde aile üyelerinin bir kısmının kazadan haberi oluyor. Bundan sonraki süreçte çok hızlı hareket ediliyor. Bodrum Amerikan Hastanesi'nden bir ambulans bot yola çıkıyor. Bu arada 5 kişilik bir doktor heyeti de aynı anda yanlarında bir aile üyesiyle birlikte ayrıca yola çıkıyor.