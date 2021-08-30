Ali Sabancı'nın oğlu Emrecan Sabancı'nın başın fena halde dertte! 6 polis şikayetçi
Lüks bir eğlence mekanında koruma görevlisiyle tartışma yaşayan Ali Sabancı'nın oğlu Emrecan Sabancı, kendisini karakola götürmek isteyen polislere hakaretler yağdırmıştı. Soruşturma tamamlandı. 6 polis şikayetçi oldu. İddianame hazır. Emrecan Sabancı'nın 5 yıl hapsi isteniyor.
İstanbul Kuruçeşme'de lüks bir eğlence mekanında koruma görevlisiyle tartışma yaşayan Ali Sabancı'nın oğlu Emrecan Sabancı'nın, kendisini karakola götürmek isteyen polislere direnerek hakaretler savurduğu iddiasıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı.
Sabancı ailesinin veliahtı, Ali Sabancı'nın oğlu Emrecan Sabancı, geçtiğimiz günlerde Kuruçeşme'de bir mekana gitti. İddiaya göre mekanda tuvalet sırası bekleyen Sabancı, bir VIP odaya girdi. VIP'de eğlenen kimliği belirsiz şahsın koruması olan polis memuru, genç adamı odadan çıkması için uyardığında ise taraflar arasında tartışma çıktı. Olay bir süre sonra arbedeye dönüştü.
Karakolda ifade verdi
Koruma görevlisi, polisi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri duruma müdahale etmek isterken, Sabancı kendisini ihbar eden polis memuruna mukavemet gösterdi. Bu sırada Sabancı, polisler tarafından etkisiz hale getirildi. Tehditlerine devam eden Sabancı karakola götürüldü.
O da polislerden şikayetçi oldu
İfadesine başvurulan genç adam, polislerin kendisine müdahale ettiği sırada dirseğiyle boynuna bastırdıklarını, nefessiz kaldığını ileri sürdü. Polis memurları ise sinirli ve alkollü olduğunu iddia ettikleri Sabancı'nın tehdit ve hakaret ederek kendilerine fiziki müdahale etmeye çalıştığını ileri sürdü.