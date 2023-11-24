Ali Sabancı ile Vuslat Sabancı boşanma yolunda! Vuslat Hanım eşiyle hiç görüşmüyor

Yunanistan'ın Leros adasında tatil yaparken tekne kazası geçiren Peasus Havayolları'nın patronu Ali Sabancı ile eşi Vuslat Doğan Sabancı bir yandan kazanın kendilerinde bıraktığı hasar ve izlerken kurtulmaya çalışırken bir yandan da evlilikleri üzerinde dolaşan kara bulutlarla uğraşıyor.