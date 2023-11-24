Ali Sabancı ile Vuslat Sabancı boşanma yolunda! Vuslat Hanım eşiyle hiç görüşmüyor
Ağustos ayında Yunanistan’ın Leros adasında bot kazası geçiren ve yüzünde ciddi yaralanmalar oluşan Vuslat Doğan Sabancı ile günlerce komada kalan eşi Ali Sabancı’nın arasının açıldığı iddia edildi. Vuslat Doğan Sabancı'nın kaza için Ali Sabancı'yı suçladığı ve ikilinin evliliğinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı iddia edildi. Vuslat Doğan Sabancı, eşi ile hiç görüşmüyormuş
Yunanistan'ın Leros adasında tatil yaparken tekne kazası geçiren Peasus Havayolları'nın patronu Ali Sabancı ile eşi Vuslat Doğan Sabancı bir yandan kazanın kendilerinde bıraktığı hasar ve izlerken kurtulmaya çalışırken bir yandan da evlilikleri üzerinde dolaşan kara bulutlarla uğraşıyor.
Bot kazası geçiren ve yüzünde ciddi yaralanmalar oluşan Vuslat Doğan Sabancı'nın Amerika'da üst üste estetik operasyonlar olduğu ortaya çıkmıştı. Şimdi de Vuslat Doğan Sabancı ile eşi Ali Sabancı’nın arasının açıldığı iddia edildi.
Sabah gazetesi yazarı Bülent Cankurt, Sabancı çiftinin aralarının açıldığını ifade etti. Vuslat Hanım'ın kaza nedeniyle eşi Ali Sabancı'yı suçladığını belirten Sabah gazetesi yazarı Bülent Cankurt şunları yazdı:
24 Ağustos'ta Yunanistan'ın Leros adasında geçirdikleri bot kazasında ölümden dönen Ali-Vuslat Doğan Sabancı çifti ile ilgili çok acayip bir dedikodu dolaşıyor.