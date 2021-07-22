Ali Poyrazoğlu '2. gün toplatılabilir' deyip itiraf etti! Annemin filmine erotik...
500'ü aşkın dizi bölümünde rol alan Ali Poyrazoğlu hayatıyla ilgili yaptığı açıklamalar hayranlarını şaşkına çevirdi.
Tiyatrosunun 50. yılını kutlamaya hazırlanan 75 yaşındaki usta sanatçı Ali Poyrazoğlu, Hürriyet gazetesinden Savaş Özbey'e yaptığı çarpıcı itiraflarla gündem oldu.
◊ Bayram insanı mısınız? Bayram gelince heyecanlanan, ritüelleri uygulayan...
- Ben isterim kutlamak. Burada Bodrum’da olmuyor tabii ama İstanbul’daki mahallede gelenek devam ediyor. Çocuklar kapıyı çalıyor, mendiller hazırlıyorum önceden, onları veriyorum.
◊ Bildiğimiz eski usul, mendil-para-şeker mi?
- Evet. Sabahın köründe geliyorlar, 06.00’da. O yüzden geceden hazırlıyorum her şeyi. Elimi öptürüyorum, hoşuma gidiyor. Bana diyorlar ki; “Güldür bizi”... Adım zaten “Güldürükçü Amca”. Ayaküstü iki kıkırdatıyorum onları.
◊ Bana yok mu mendil?
- Dedik ya burası Bodrum! (Gülüyor) Al sana tatlışından bayram anısı: Bir keresinde New York’tayken denk geldi Şeker Bayramı. Mahallede Türk esnaf da var. Çocukları giydirip süsleyip yollamışlar bana. Ben yine geceden hazırlıklıyım tabii. Mendilin içine şeker ve para. Ama paraların durduğu bir çanak var, dikkat etmeden içinden alıp koymuşum mendillere. Çocuklar mendili açınca demesin mi: “Abi bunlar Türk parası, dolar yok mu, dolar?”
- Antipatik olmayı göze alabilen biriyim. Bile bile bazı doğruları söylerim. Bu dünyadan bir kere geçiyorsun. Fikrini söylemeyeceksen, ot gibi geçeceksin.”