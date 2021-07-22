Ali Poyrazoğlu '2. gün toplatılabilir' deyip itiraf etti! Annemin filmine erotik...

◊ Bana yok mu mendil?

- Dedik ya burası Bodrum! (Gülüyor) Al sana tatlışından bayram anısı: Bir keresinde New York’tayken denk geldi Şeker Bayramı. Mahallede Türk esnaf da var. Çocukları giydirip süsleyip yollamışlar bana. Ben yine geceden hazırlıklıyım tabii. Mendilin içine şeker ve para. Ama paraların durduğu bir çanak var, dikkat etmeden içinden alıp koymuşum mendillere. Çocuklar mendili açınca demesin mi: “Abi bunlar Türk parası, dolar yok mu, dolar?”

- Antipatik olmayı göze alabilen biriyim. Bile bile bazı doğruları söylerim. Bu dünyadan bir kere geçiyorsun. Fikrini söylemeyeceksen, ot gibi geçeceksin.”