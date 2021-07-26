Ali Küçükbalçık kadınla ifşası çıktı! Eşi Kibariye'nin savunması şaşırttı: Biz evde...
Maddi sıkıntılar çektiği haberleriyle gündeme gelen Kibariye, konser öncesi eşi Ali Küçükbalçık'la ilgili yaptığı açıklama olay oldu.
Müziğin sevilen ismi Kibariye, önceki akşam Bodrum'daki bir mekanda sahne aldı.
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Konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen sanatçı, muhabirlerin sorularını yanıtladı.
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Kibariye, "Pandemide tüm müzisyen arkadaşlarımız sıkıntılı günler geçirdi ama artık bu illet bitecek. Eski güzel günlerimize geri döneceğiz." ifadelerini kullandı.
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Geçtiğimiz haftalarda Kibariye'nin 19 yaş küçük eşi Ali Küçükbalçık tatil yaptığı otelde bir kadınla el ele yürürken görüntüleri ortaya çıkmıştı.
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