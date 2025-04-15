Ali Koç'tan Ertuğrul Doğan'a Uğurcan Çakır telefonu! Uğurcan Fenerbahçe'ye gelecek mi?

"Bu konuda sözümüz var"

Doğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Bizim kaptanımız, biz kimsenin oyuncusu için yorum yapmıyoruz. Herkes dikkatli olmalı. Uğurcan'ın Avrupa hayali var, ciddi bir teklif gelirse önünü açacağız. Bu konuda sözümüz var, onun dışında bir şey olamaz."