Ali Koç'tan Ertuğrul Doğan'a Uğurcan Çakır telefonu! Uğurcan Fenerbahçe'ye gelecek mi?
Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır'ın sezon sonunda Fenerbahçe'ye transfer olabileceği öne sürülmüştü. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Uğurcan Çakır ile ilgili açıklamada bulundu. Doğan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile yaptığı telefon görüşmesini anlattı.
Trabzonspor’un takım kaptanı Uğurcan Çakır’ın adı Fenerbahçe ile transferde anılmaya başlandı. Uğurcan Çakır'ın sezon sonunda Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddia edildi. Bunun üzerine Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan açıklamalarda bulundu.
Doğan, Beyaz TV'de yaptığı açıklamada, "Uğurcan Çakır, Trabzonspor'un kaptanı ve büyük Trabzonsporlu. Hiçbir İstanbul takımına gitmez, bizim başkanlığımız dönemimde de böyle bir şey olmaz." dedi.
"Ali Koç beni aradı"
"Bundan diğer başkanlar da rahatsız." diyen Doğan, "Ali Bey de aradı 'Aklından geçmez ama bizim böyle bir şeyimiz yok' dedi." ifadelerini kullandı.
"Bu konuda sözümüz var"
Doğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Bizim kaptanımız, biz kimsenin oyuncusu için yorum yapmıyoruz. Herkes dikkatli olmalı. Uğurcan'ın Avrupa hayali var, ciddi bir teklif gelirse önünü açacağız. Bu konuda sözümüz var, onun dışında bir şey olamaz."