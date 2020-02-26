Ali Koç kararını verdi! İşte Fener'in hoca adayları
Şu anda bir operasyon düşünmeyen Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ve kurmayları, Ersun Yanal'ın yerine 4 ismi listesine aldı.
Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, hedefteki isim olan Ersun Yanal'ın biletini kesmiş durumda. Ancak yönetim sezon sonuna kadar operasyon yapmayı düşünmüyor.
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Alınan bilgilere göre Başkan Ali Koç yeni sezonda takımı ünlü bir yabancı hocaya emanet etmeyi planlıyor. Listede üç ismin bulunduğu öğrenilirken, Niko Kovac'ın ilk sırada yer aldığı belirlendi. Hırvat hoca kısa süre önce Bayern Münih'ten ayrılmıştı.
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Listedeki ikinci ismin Rogert Schmidt olduğu ifade edildi. Alman hoca, Salzburg'un temellerini atan isim olarak biliniyor.
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Yönetimin bir diğer hedefinin ise Leonardo Jardim olduğu öğrenildi. Portekizli teknik adam son olarak Monaco'da görev almıştı. Fenerbahçe ilk planda bu üç isimle görüşecek.
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