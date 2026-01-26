Ali Koç ile Okan Buruk arasındaki krize Fatih Terim de dahil oldu! Telefon açıp dedi ki...

Seten’in iddiasına göre Koç, Türk futbolunda “yapı” olarak nitelendirdiği unsurlarla mücadele ettiğini savunarak, eski Galatasaraylı idareci Erden Timur hakkında ne düşünüyorsa Okan Buruk için de aynı fikirde olduğunu dile getirdi.