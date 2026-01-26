Ali Koç ile Okan Buruk arasındaki krize Fatih Terim de dahil oldu! Telefon açıp dedi ki...
Bebek Otel'de Ali Koç ile Okan Buruk arasında yaşandığı iddia edilen diyaloglar gündemdeki yerini koruyor. Gazeteci İbrahim Seten konuya dair Ali Koç’un ekibinden gelen yeni bilgileri aktarırken Fatih Terim ile yaptığı görüşmeyi de anlattı. İşte detaylar...
"Ali Koç pişman değil"
TV100 ekranlarında yayımlanan "Kale Arakası" programında konuşan gazeteci İbrahim Seten, eski Fenerbahçe Kulübü Bakanı Ali Koç’un ekibinden kendisine iletilen bilgilere göre, Koç’un yaşananlara ilişkin herhangi bir pişmanlık duymadığını ifade ettiğini aktardı.
Seten’in iddiasına göre Koç, Türk futbolunda “yapı” olarak nitelendirdiği unsurlarla mücadele ettiğini savunarak, eski Galatasaraylı idareci Erden Timur hakkında ne düşünüyorsa Okan Buruk için de aynı fikirde olduğunu dile getirdi.