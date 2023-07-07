Ali Koç Fenerbahçe Başkanlığı'nı bırakıyor! Bakın ne iş yapacak? Yerine Sadettin Saran'ı hazırlıyor

Fenerbahçe'de bakan olduğu günden bu yana şampiyonluk yüzü göremeyen Ali Koç'un başkanlığı bırakacağı iddia edildi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Fenerbahçe başkanlığına aday olduğunu her fırsatta açıklayan Sadettin Saran’ı yemek yerken gördüğünü yazan Odatv yazarı Hürrem Elmasçı, Koç ile Saran'ın arasının limoni olduğunu hatırlatıp ilginç kulis bilgileri yazdı.