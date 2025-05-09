Ali Koç canlı yayında açıklamıştı! Fenerbahçe'ye 4 yıldız futbolcu gelecek! İsimler belli oldu

Fenerbahçe'nin savunmadaki hedefi ise Milan Skriniar. Ara transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı deneyimli stoperin bonservisini almak isteyen Fenerbahçe, 10 milyon euro seviyelerinde bir rakama bu transferi bitirmeyi hedefliyor. Skriniar'ın bonservisinin PSG'den alınması durumunda sarı-lacivertliler ekstra bir stoper takviyesi yapmayacak.