Ali Koç canlı yayında açıklamıştı! Fenerbahçe'ye 4 yıldız futbolcu gelecek! İsimler belli oldu
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç katıldığı canlı yayında 4 yıldız futbolcuyu transfer etmeyi planladıklarını açıklamıştı. Ali Koç'un açıkladığı 4 yıldız futbolcunun isimleri yeni ortaya çıktı. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesindeki yıldız futbolcular...
Süper Lig devi Fenerbahçe'de başkan Ali Koç geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, kadroyu 4 yıldız futbolcuyla güçlendireceklerini açıklamıştı.
Sabah'ta yer alan habere göre, Fenerbahçe üst düzey bir kaleci transfer etmek için kolları sıvadı.
Sarı-lacivertlilerin listesinin ilk sırasında Manchester City forması giyen Ederson olduğu belirtildi.
Fenerbahçe'nin savunmadaki hedefi ise Milan Skriniar. Ara transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı deneyimli stoperin bonservisini almak isteyen Fenerbahçe, 10 milyon euro seviyelerinde bir rakama bu transferi bitirmeyi hedefliyor. Skriniar'ın bonservisinin PSG'den alınması durumunda sarı-lacivertliler ekstra bir stoper takviyesi yapmayacak.