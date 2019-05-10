Ali Koç bizzat görüştü! Fenerbahçe'de Robert Skov bombası
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Kopenhag'ta oynayan Robert Skov'un transferi için Danimarkalı Brian Steen Nielsen ile önceki gün bir araya geldi.
Fenerbahçe'de yurt içi, Güney Amerika ve Avrupa'nın çeşitli bölgelerinde transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-lacivertlilerin bu konuyla ilgili son girişimi Danimarka'ya oldu. Başkan Ali Koç, Fenerbahçe'nin eski sol kanat oyuncusu ve şu anda menajerlik yapan Danimarkalı Brian Steen Nielsen ile önceki gün bir araya geldi.
LİSTENİN BAŞINDA SKOV VAR: Sabah'ın haberine göre; Ali Koç'un, Nielsen ile görüşmesinin ana gündem maddesi ise Kopenhag'ta oynayan Robert Skov oldu. Başkan, bu sezon Danimarka Ligi'ne 24 gol ve 6 asistle damga vuran hücum oyuncusunun durumuyla ilgili bilgi aldı. Nielsen, Ajax'ın teklifinin bulunduğu Skov'un transferinin şu an için zor olduğunu ancak şartların zorlanabileceğini söyledi.
İNGİLİZLER PEŞİNDE: Güçlü fiziği ve mücadeleci oyun tarzının yanı sıra tekniği ile de göz dolduran Skov'un frikikten attığı goller de dikkat çekici. İki kanadın yanı sıra 10 numara pozisyonunda da oynayabilen Skov'un ismi uzun zamandır Premier Lig kulüpleri ve Porto ile de anılırken, bonservisinin de 20 milyon Euro civarında olduğu belirtildi.
SKOV KİMDİR?: Bu sezon 45 maçta 30 gol atan ve 9 asist yapan Skov, Ocak 2018'de Kopenhag'a Silkeborg'dan 1 milyon Euro karşılığında transfer oldu.