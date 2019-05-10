Ali Koç bizzat görüştü! Fenerbahçe'de Robert Skov bombası

LİSTENİN BAŞINDA SKOV VAR: Sabah'ın haberine göre; Ali Koç'un, Nielsen ile görüşmesinin ana gündem maddesi ise Kopenhag'ta oynayan Robert Skov oldu. Başkan, bu sezon Danimarka Ligi'ne 24 gol ve 6 asistle damga vuran hücum oyuncusunun durumuyla ilgili bilgi aldı. Nielsen, Ajax'ın teklifinin bulunduğu Skov'un transferinin şu an için zor olduğunu ancak şartların zorlanabileceğini söyledi.