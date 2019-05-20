Ali Koç araya girdi Ergin Ataman'la Fenerbahçeliler kapıştı

THY Euroleague Final-Four Finali'nde Anadolu Efes, CSKA Moskova'ya 91-83 mağlup olarak ikinci oldu. Fenerbahçe Beko ise, THY Euroleague Final Four üçüncülük maçında Real Madrid'e 94-75 mağlup oldu ve turnuvayı 4.sırada tamamladı.