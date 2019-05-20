Ali Koç araya girdi Ergin Ataman'la Fenerbahçeliler kapıştı

Ali Koç araya girdi Ergin Ataman'la Fenerbahçeliler kapıştı

THY Avrupa Ligi finalinde Anadolu Efes'in CSKA Moskova'ya 91-83 yenildiği maçta Ergin Ataman ile Fenerbahçeli taraftarlar arasında gerginlik yaşanırken Ali Koç araya girdi ve ortalığı sakinleştirdi.

Ali Koç araya girdi Ergin Ataman'la Fenerbahçeliler kapıştı - Sayfa 1

THY Euroleague Final-Four Finali'nde Anadolu Efes, CSKA Moskova'ya 91-83 mağlup olarak ikinci oldu. Fenerbahçe Beko ise, THY Euroleague Final Four üçüncülük maçında Real Madrid'e 94-75 mağlup oldu ve turnuvayı 4.sırada tamamladı.

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Ali Koç araya girdi Ergin Ataman'la Fenerbahçeliler kapıştı - Sayfa 2

"Mola alsana" tezahüratı: Anadolu Efes-CSKA Moskova mücadelesinin son anlarında tribünlerde yer alan Fenerbahçe taraftarları Ergin Ataman için "Mola alsana" tezahüratı yaptı. Bu tezahüratlar sonrasında tribünlerde Anadolu Efes ve Fenerbahçe taraftarları arasında gerginlik yaşandı.

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Ali Koç araya girdi Ergin Ataman'la Fenerbahçeliler kapıştı - Sayfa 3

"Yeter artık": Yaşanan bu gerginliğe Ergin Ataman tepki gösterdi. Ataman tribünlere dönerek "Yeter artık" diye sitem etti.

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Ali Koç araya girdi Ergin Ataman'la Fenerbahçeliler kapıştı - Sayfa 4

Ali Koç araya girdi: Bu gelişmeler yaşanırken Fenerbahçe Başkanı Ali Koç olayların yaşandığı yere giderek tribünleri sakinleştirdi.

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