Ali Koç araya girdi Ergin Ataman'la Fenerbahçeliler kapıştı
THY Avrupa Ligi finalinde Anadolu Efes'in CSKA Moskova'ya 91-83 yenildiği maçta Ergin Ataman ile Fenerbahçeli taraftarlar arasında gerginlik yaşanırken Ali Koç araya girdi ve ortalığı sakinleştirdi.
THY Euroleague Final-Four Finali'nde Anadolu Efes, CSKA Moskova'ya 91-83 mağlup olarak ikinci oldu. Fenerbahçe Beko ise, THY Euroleague Final Four üçüncülük maçında Real Madrid'e 94-75 mağlup oldu ve turnuvayı 4.sırada tamamladı.
"Mola alsana" tezahüratı: Anadolu Efes-CSKA Moskova mücadelesinin son anlarında tribünlerde yer alan Fenerbahçe taraftarları Ergin Ataman için "Mola alsana" tezahüratı yaptı. Bu tezahüratlar sonrasında tribünlerde Anadolu Efes ve Fenerbahçe taraftarları arasında gerginlik yaşandı.
"Yeter artık": Yaşanan bu gerginliğe Ergin Ataman tepki gösterdi. Ataman tribünlere dönerek "Yeter artık" diye sitem etti.
Ali Koç araya girdi: Bu gelişmeler yaşanırken Fenerbahçe Başkanı Ali Koç olayların yaşandığı yere giderek tribünleri sakinleştirdi.