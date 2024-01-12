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Ali Kırca'nın teknesi batmaktan son anda kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Ali Kırca'nın teknesi batmaktan son anda kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde günübirlik teknelerin bulunduğu alanda duran, ünlü haber spikeri ve yazar Ali Kırca’ya ait olan tekne, deniz polisi, kıyı emniyeti ve sahil güvenlik ekipleri tarafından batmaktan son anda kurtarıldı.

Ali Kırca'nın teknesi batmaktan son anda kurtarıldı

Fethiye Şehir Merkezi’nde günübirlik teknelerin bulunduğu alanda duran, haber spikeri ve yazar Ali Kırca’ya ait olan tekne bilinmeyen bir sebeple aniden su almaya başladı. 

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Ali Kırca'nın teknesi batmaktan son anda kurtarıldı

Olayı gören vatandaşların durumu ekiplere bildirmesi üzerine deniz polisi, kıyı emniyeti ve sahil güvenlik ekipleri olay yerine intikal etti. 

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Ali Kırca'nın teknesi batmaktan son anda kurtarıldı

Ekipler tarafından yürütülen çalışmalar doğrultusunda tekne içerisinde bulunan su, denize boşaltıldı. 

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Ali Kırca'nın teknesi batmaktan son anda kurtarıldı

Deniz polisi, kıyı emniyeti ve sahil güvenlik ekiplerinin zamanında müdahalesi sonucunda Ali Kırca’ya ait tekne batmaktan kurtarıldı.

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