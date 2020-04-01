Ali Babacan A Takımı'nı kurdu DEVA Partisi'nin ikinci adamı belli oldu
Ali Babacan liderliğinde kurulan DEVA Partisi'nde 21 kişilik Başkanlık Divanı belli oldu. 7 kadın, genel başkan yardımcısı koltuğuna otururken, Sadullah Ergin Genel Sekreterlik koltuğuna oturarak partinin ikinci adamı oldu.
Ali Babacan liderliğinde kurulan Demokrasi ve Atılım Partisi'nde (DEVA Partisi) Babacan'ın A Takımı belli oldu. DEVA Partisi'nde Genel Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyeleri ile partideki görev dağılımı yapıldı. DEVA Partisi Genel Sekreterliği görevine eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin getirilirken, 21 kişilik Başkanlık Divanı'nda 7 kadın, genel başkan yardımcısı koltuğuna oturdu.
İşte Babacan'ın A Takımı
Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, A Takımı'nı belirledi. 21 kişilik Başkanlık Divanı'nda 7 kadın genel başkan yardımcısı oldu.
Sadullah Ergin Genel Sekreter
DEVA Partisi Genel Sekreterliğine eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin getirildi. Böylece partide ikinci adam resmen Sadullah Ergin olmuş oldu.
AK Parti'den istifa eden ve DEVA Partisi'nin Meclis'teki tek milletvekili olan Mustafa Yeneroğlu ise Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı koltuğuna oturdu.