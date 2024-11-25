Ali Atay'ın sözleri sosyal medyayı ikiye böldü: Karım doğururken benim Maraş'ta ne işim var?
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Hazal Kaya ile mutlu bir evlilik sürdüren Ali Atay katıldığı programda söylediği sözlerle dikkat çekti.
Hazal Kaya ile 2019 yılında evlenen Ali Atay Fatih Altaylı'da yaptığı açıklamalarla gündemde.
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Fikret Ali ve Leyla Süreyya adında iki çocuğu olan Ali Atay son dönemlerde yaşanan olaylar üzerinden ünlü isimlerin hedef tahtasına konulmasına tepki gösterdi.
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Ülkedeki felaketlerle mücadele edecek olan birimlerin olduğunu söyleyen Atay sözleriyle gündeme geldi.
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Atay, "Bu ülkenin seliyle, yangınıyla, tufanıyla ben niye mücadele ediyorum abi? Bu işin birimleri var.
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