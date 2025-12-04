Ali Atay'dan şok itiraf! Meğer dizisinin final şarkısı...
Oyuncu Ali Atay Sekizinci Aile dizisine dair şaşırtan bir itirafta bulundu. Dizideki final bölümündeki şarkı hakkında öyle bir açıklama yaptı ki...
Geçtiğimiz günlerde Disney+’ın yeni dizisi Sekizinci Aile'nin gala gecesi düzelenmiş, galaya ise Hazal Kaya ve Melisa Döngel’in 'yer kapmaca' görüntüleri damga vurmuştu. Kaya'nın da yaptırdığı dişler sahnede olay olmuştu.
6 yıllık evliliklerinde ilk kez aynı projede yer Hazal Kaya ile Ali Atay'ın mutluluğu da geceye dama vurmuştu. Tüm bunlar yaşanırken asıl bomba ise Ali Atay’ın final bölümüne dair yaptığı açıklamaydı.
Kadrosu ve entrika dolu hikayesiyle ilk bölümden büyük bir izleyici kitlesi yakalayan dizide Haluk Bilginer, Ali Atay, Hazal Kaya, Çağlar Çorumlu, Serkan Keskin, Melisa Döngel ve Ercan Kesal gibi dev isimler yer alıyor. Dizi, 'Basmacı Ailesi'nin güçlü ve bol sürprizli dünyasını anlatıyor.
GALAYA DAMGA VURDULAR
Galada Ali Atay ile Hazal Kaya'nın enerjisi de dikkatlerden kaçmadı. Soruları yanıtlayan çift asıl bombayı dizinin bestesine dair yaptı.