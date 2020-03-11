Ali Ağaoğlu’nun eski sevgilisi Hazal Mesudiyeli'nin çiş davası sonuçlandı
Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Hazal Mesudiyeli komşunun paspasına çiş yaptığı için dava edilmişti. Savcılık yaptığı soruşturma sonucu, Hazal Mesudiyeli'nin yaptığı suç değilmiş.
Bir dönem Ali Ağaoğlu ile ilişki yaşayan Hazal Mesudiyeli, garip bir olayla gündeme gelmişti. Genç kadın, 11 Aralık günü Sarıyer'deki bir güzellik merkezine gitmişti. Ancak merkez kapalıydı. Çok sıkışan Mesudiyeli, yan dairenin kapısını çalmıştı.
Paspasa çişini yapmıştı: Kapıyı açan ev sahibine tuvaleti kullanmak istediğini söyledi ama komşu müsaade etmemişti. Hakaret edip tehdit savuran Mesudiyeli, iddiaya göre kadının paspasına tuvaletini yapmıştı. Bina sahibi, polis merkezine giderek genç kadından şikayetçi olmuştu.
Zaruri ihtiyaç, suç işleme kastı yok: Sabah'ta yer alan habere göre; Savcılık yaptığı soruşturma sonucu, "Olay, zaruri ihtiyaç nedeniyle spontane gelişmiş, suç işleme kastı yok" dedi.
Dosya, tehdit suçu nedeniyle uzlaşma bürosuna gönderildi.