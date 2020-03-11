Ali Ağaoğlu’nun eski sevgilisi Hazal Mesudiyeli'nin çiş davası sonuçlandı

Bir dönem Ali Ağaoğlu ile ilişki yaşayan Hazal Mesudiyeli, garip bir olayla gündeme gelmişti. Genç kadın, 11 Aralık günü Sarıyer'deki bir güzellik merkezine gitmişti. Ancak merkez kapalıydı. Çok sıkışan Mesudiyeli, yan dairenin kapısını çalmıştı.