Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Hazal Mesudiyeli yeni sevgilisini bıçakladı
İşadamı Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi olarak adını duyuran Hazal Mesudiyeli, sevgilisini bıçakladığı gerekçesiyle Bodrum'da gözaltına alındı...
Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu’nun eski sevgilisi Hazal Mesudiyeli, erkek arkadaşı Sedat Kumaş’ı bıçakladığı iddiasıyla gözaltına alındı. Hazal Mesudiyeli geçtiğimiz günlerde de tuvaletini kullandırmayan komşusunun paspasına çişini yaparak gündeme gelmişti.
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Bir dönem Ali Ağaoğlu'nun sevgilisi olan, iş insanı Cengiz Mesudiyeli'nin kızı Hazal Mesudiyeli dün gece Bodrum'da tartıştığı erkek arkadaşı Sedat Kumaş'ı bacağından bıçakladı.
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Ortakent Mahallesi'nde bir taş evde erkek arkadaşı Sedat Kumaş ile akşam yemeği yiyen Hazal Mesudiyeli gece geç saatlere kadar erkek arkadaşıyla otururken bir anda tartışma çıktı.
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Tartışmanın büyümesiyle Mesudiyeli, iddiaya göre sevgilisi Kumaş’ı bacağından hafif şekilde bıçaklayarak yaraladı.
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