Ali Ağaoğlu milyonluk arabalarını neden satıyor? Mali açıdan sıkıntıda deniyor
Maddi yönden sıkıntılı günler geçirdiği iddia edilen Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu'nun, değeri 9 milyon lirayı bulan 5 aracını satışa çıkardığı öğrenildi.
Gerek iş hayatıyla gerekse özel yaşantısıyla sıkça haber konusu olmayı başaran Ali Ağaoğlu, bu sefer farklı bir olayla konuşulmaya başlandı. Sayısız lüks aracı bulunan Ağaoğlu, mali sıkıntılar gerekçesiyle 5 aracını bir galeriyle anlaşarak satışa çıkardığı haberiyle gündeme geldi.
Diken'in haberine göre Ağaoğlu'nun, 300 bin lira ile 3.7 milyon lira arasında değişen fiyatlardaki otomobillerin satışı için İstanbul Avrupa yakasındaki bir galeriyi yetkilendirdiği söylendi.
İflas edeceği konuşuluyor: Türkiye'nin en zengin insanları arasında bulunan Ağaoğlu, son olarak iflas edeceği haberleriyle gündeme gelmişti. Ali Ağaoğlu'nun, araçlarını bu nedenle satışa çıkardığı iddia edildi.
Hangi araçlarını ne kadara satacak?
- 2013 model Rolls Royce Fantom – 3 milyon 700 bin lira
- 2012 model Bentley Flysuper – 1 milyon lira