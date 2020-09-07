Ali Ağaoğlu Maslak'ta babasının adını verdiği cami yaptırdı
Ünlü iş insanı Ali Ağaoğlu'nun, Maslak'ta babasının adına yaptırdığı cami ibadete açılmak için gün sayıyor.
Ağaoğlu Şirketler Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, 2013 yılında hayatını kaybeden babasının adına cami yaptırdı. Hayırsever kişiliğiyle bilinen Ağaoğlu, Maslak'taki caminin yapımıyla birebir kendisi ilgilendi.
Yaptığı hayırlardan bahsetmeyi sevmeyen, bugüne kadar binlerce öğrenciye burs verdiği biliniyor. "Sağ elin verdiğini, sol el bilmemeli" düsturuyla hareket eden Ağaoğlu, çeşitli sivil toplum kuruluşları aracılığıyla özellikle eşit eğitime ulaşamayan çocuklara yardım eli uzatmasıyla biliniyor.
Ağaoğlu tarafından, merhum babası Miktat Ağaoğlu adına sessiz sedasız yaptırılan cami, yakında ibadete açılacak.
1345 metrekare ve tam 4 bin kişi kapasiteli cami, Maslak bölgesindeki cami eksikliğini göz önüne alınarak yapıldı. Yapımı 4 yıl süren caminin müştemilatında aynı zamanda kütüphane, konferans salonu ve lojman da yer alıyor.