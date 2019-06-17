Algı Eke'den o ünlülere skandal sözler! ''Tahammül edemiyorum tiksiniyorum!''
Oyuncu Algı Eke, katıldığı bir YouTube kanalında ünlülere söylediği sözlerle olay oldu. Eke, ''Millet kafayı yemiş'' diyerek bir tartışmanın fitilini ateşledi.
Kendisi gibi oyuncu eşi İnan Ulaş Torun ile 1.5 yıl süren evliliğine geçtiğimiz aylarda nokta koyan ünlü oyuncu Algı Eke, YouTube kanalında yayınlanan Aşırı Ünlülerle Kısa Gürüşmeler programına konuk oldu. Eke, programda söylediği sözlerle herkesi şaşırttı.
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Algı Eke'ye sorulan "Ödül töreni sunacak olsan, hangi ünlülerle dalga geçerdin?" sorusunun cevabı bir tartışmanın fitilini ateşeleyecek gibi gözüküyor. Eke, özellikle sosyal medya fenomenleri hakkında söyledikleriyle olay oldu.
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Eke, o soruya, "Çok kişi var ama isim vermeyeyim. Onlara tahammül edemiyorum. Magazin programlarında izliyorum, millet kafayı yemiş.
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Gerçekten hasta ruhlular. Özellikle fenomenlerden nefret ediyorum. Tiksiniyorum" diyerek cevap vererek ateş püskürdü.
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