Aleyna'ya acı veda! Tabutundaki detay yürek yaktı
İSTANBUL Esenyurt'ta alkollü sürücünün kullandığı aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden 21 yaşındaki Aleyna Nur Gökçe son yolculuğuna uğurlandı. Hostes olmak isteyen genç kızın tabutuna kırmızı fular konuldu.
Esenyurt'ta ehliyetsiz ve alkolü sürücü S.H'nin, kullandığı aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden Aleyna Nur Gökçe son yolculuğuna uğurlandı.
Gökçe’nin tabutuna hayalini kurduğu hostesliğin simgelerinde kırmızı fular konuldu. Gökçe’nin cenazesi Büyükçekmece mezarlığına defnedildi. Aleyna Nur Gökçe’nin annesi ise cenaze arabasının ardından ağıtlar yakarak, “Benim canım yandı, bunu bize yaşatanlarında canları yansın” dedi.
Cenaze töreninde konuşan acılı baba Recep Gökçe, ”18 gün yaşam savaşı verdi kızım. Bunu bize yaşatanlara çok büyük cezalar verilsin başka Aleynalar ölmesin. Hayalleri vardı uçmak istiyordu. Hostes olacaktı, İngilizcesi zayıf diye biraz daha çalışıp seneye tekrar sınava girecekti. Aleyna’yı öldüren şahıs, 13-14 sene önce 66 yaşındaki bir kadını ezerek öldürmüş. 40 gün cezaevinde yatıp çıkmış. Bu nasıl adalet? İnsan hayatı bu kadar mı ucuz? Büyük ceza almasını istiyorum. Gerekirse müebbet hapis cezası alsın kolay yetişmiyor çocuklarımız” diye konuştu.