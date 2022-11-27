Aleyna'ya acı veda! Tabutundaki detay yürek yaktı

Cenaze töreninde konuşan acılı baba Recep Gökçe, ”18 gün yaşam savaşı verdi kızım. Bunu bize yaşatanlara çok büyük cezalar verilsin başka Aleynalar ölmesin. Hayalleri vardı uçmak istiyordu. Hostes olacaktı, İngilizcesi zayıf diye biraz daha çalışıp seneye tekrar sınava girecekti. Aleyna’yı öldüren şahıs, 13-14 sene önce 66 yaşındaki bir kadını ezerek öldürmüş. 40 gün cezaevinde yatıp çıkmış. Bu nasıl adalet? İnsan hayatı bu kadar mı ucuz? Büyük ceza almasını istiyorum. Gerekirse müebbet hapis cezası alsın kolay yetişmiyor çocuklarımız” diye konuştu.