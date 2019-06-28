Aleyna Tilki'yi fena 'Ti'ye aldı Sefa Doğanay'ın taklit videosu olay
Aleyna Tilki, makyajsız olduğunu iddia ettiği bir videosunu takipçileriyle paylaştı. Ünlü komedyen Sefa Doğanay ise Tilki'nin paylaşımını ti'ye alan bir video paylaştı.
Sosyal medya hesabı İnstagram'dan yaptığı ilginç paylaşımlarla dikkat çeken genç şarkıcı Aleyna Tilki, son olarak makyajsız olduğunu iddia ettiği bir videosunu takipçileriyle paylaştı. Tilki’nin videoda dil çıkarması ise bazı takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.
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Ünlü komedyen Sefa Doğanay ise Instagram hesabından paylaştığı videoyla Aleyna Tilki'yi taklit etti. Doğanay videoyu "Aleyna babayla biraz şımarmaca" notuyla paylaştı.
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İşte Doğanay'ın o videosu
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