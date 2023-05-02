Aleyna Tilki'yi çıldırtan tweet! Kendisiyle ilgili yazılanı görünce sessiz kalamadı: Şeytanın kendisi sizsiniz

O konuşmayı bir kullanıcı Twitter hesabında paylaştı. Kullanıcı, Tilki'nin konuşmasında, "O karakteri yarattım" dediği kısma dikkat çekerek, "Aleyna Tilki:(..o karakteri yarattım..” Televizyonda insanlar çok kolay ünlü olur, eğer şeytana tapıyorsalar." şeklinde bir paylaşım yaptı.