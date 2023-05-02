Aleyna Tilki'yi çıldırtan tweet! Kendisiyle ilgili yazılanı görünce sessiz kalamadı: Şeytanın kendisi sizsiniz
Aleyna Tilki, kendisiyle ilgili atılan tweet karşısında açtı ağzını yumdu gözünü.
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, hem şarkılarıyla hem de sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.
Tilki, 2018 yılında en iyi kadın pop şarkıcı dalında ödül aldı. Altın Kelebek'ten ödül alan Tilki, sahnedeki konuşmasıyla gündem olmuştu.
Aleyna Tilki, kendisiyle ilgili atılan bir tweet'e tepkisiz kalamadı. Çok sinirlenen genç popçu, adeta ateş püskürdü.
O konuşmayı bir kullanıcı Twitter hesabında paylaştı. Kullanıcı, Tilki'nin konuşmasında, "O karakteri yarattım" dediği kısma dikkat çekerek, "Aleyna Tilki:(..o karakteri yarattım..” Televizyonda insanlar çok kolay ünlü olur, eğer şeytana tapıyorsalar." şeklinde bir paylaşım yaptı.