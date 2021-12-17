Aleyna Tilki'ye mahkeme şoku: Hapse giriyor! İşte nedeni...
21 yaşındaki şarkıcı Aleyna Tilki geçen yıl İstanbul Havalimanı'nda vukuat çıkarmasına ilişkin önceki gün hakim karşısına çıktı. Ünlü popçu 5 ay hapis ve para cezasına çarptırıldı. İşte detaylar...
Henüz 16 yaşındayken 'Cevapsız Çınlama' şarkısıyla şöhret olan ve kariyer basamaklarını hızla tırmanan 21 yaşındaki başarılı şarkıcı Aleyna Tilki önceki gün hakim karşısına çıktı. Geçen yıl İstanbul Havalimanı'nda vukuat çıkaran ünlü popçu 5 ay hapis ve para cezasına çarptırıldı.
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, geçtiğimiz yıl Ocak ayında İstanbul Havalimanı’nda bir yolcuyla tartışmış ve ardından bir güvenlik görevlisine “Sen kimsin, polis misin? Seni bulup mahvedeceğim, salak mısın, senin yüzünden uçağı kaçırıyorum” diyerek hakaret ve küfür etmişti. Önceki gün hakim karşısına çıkan Aleyna Tilki, 5 ay hapis ve 7 bin 80 TL adli para cezasına çarptırıldı.
Aleyna Tilki, Ocak 2020'de İtalya'nın Milano kentine gitmek için İstanbul Havalimanı'ndaydı. İddialara göre şarkıcı, bir yolcu ile henüz bilinmeyen bir nedenle yaşadığı tartışma sırasında bir özel güvenlik görevlisine de hakaret etti. Olayın ardından özel güvenlik görevlisi Neslihan Ö.'nün şikayeti sonrası Tilki, polis merkezinde ifade verip, uçuşunu iptal ederek havalimanından ayrıldı.
Şikayet üzerine, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında genç şarkıcı hakkında 'Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret' ve 'Tehdit' suçlarından 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.