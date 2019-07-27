Aleyna Tilki'ye 1 milyonluk heykel

Aleyna Tilki'ye 1 milyonluk heykel

Aleyna Tilki dünyaca ünlü liderler, sanatçılar ve sporcuların bal mumu heykellerinin bulunduğu Madame Tussauds Müzesi'nin, İstanbul şubesinde yer alacak.

Aleyna Tilki'ye 1 milyonluk heykel - Sayfa 1

Pop yıldızı hazırlık için müzenin Londra'daki merkezinden gelecek kreatif ekiple buluşacak.

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Aleyna Tilki'ye 1 milyonluk heykel - Sayfa 2

Saç ve göz rengi taranacak, pozu belirlenip ölçüleri alınacak.

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Aleyna Tilki'ye 1 milyonluk heykel - Sayfa 3

Aleyna, bal mumu figüre giydirilecek elbisesini de belirleyip müzeye teslim edecek.

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Aleyna Tilki'ye 1 milyonluk heykel - Sayfa 4

8 ayda bitiyor

Bir figürün yapımı için 40 kişi 8 ay çalışıyor.

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