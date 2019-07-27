Aleyna Tilki'ye 1 milyonluk heykel
Aleyna Tilki dünyaca ünlü liderler, sanatçılar ve sporcuların bal mumu heykellerinin bulunduğu Madame Tussauds Müzesi'nin, İstanbul şubesinde yer alacak.
Pop yıldızı hazırlık için müzenin Londra'daki merkezinden gelecek kreatif ekiple buluşacak.
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Saç ve göz rengi taranacak, pozu belirlenip ölçüleri alınacak.
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Aleyna, bal mumu figüre giydirilecek elbisesini de belirleyip müzeye teslim edecek.
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8 ayda bitiyor
Bir figürün yapımı için 40 kişi 8 ay çalışıyor.
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