Aleyna Tilki'nin yeni şarkısı 'Ben Giderim' sosyal medyadan rekor kırdı
Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Aleyna Tilki "Ben Giderim" şarkısını Instagram hesabından paylaştı.
Bir süredir sadece sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Aleyna Tilki, söz ve müziği kendisine ait olan bir şarkıyı Instagram hesabından paylaştı. Tilki'nin paylaşımı kısa süre içinde çok sayıda beğeni aldı.
Elinde gitarı ile birlikte söz ve müziği kendisine ait olan şarkıyı seslendiren Aleyna Tilki, paylaşım notuna ise; "STAR olmak demek,prodüksiyonsuz hareket etmemek demekse ben star değil,sanatçı olmayı seçiyorum ???? Sözü müziği bana ait olan bestemi,öylesine bu şekilde paylaşmak istedim. Devamı instagramda ????????" diye yazdı. İşte Aleyna Tilki'nin yeni şarkısının sözleri...
Aleyna Tilki'nin son şarkısı 'Ben Giderim' sözleri
Bu son değil, olmayacak da.
Bu ben değilim, olmayacağım da.
Ben benden giderim, kalmayacağım burada
Ben buradan giderim, ben kaçar sonunda
Bu cesaret bana nereden geliyor
Ta içime oturuyor, söyle
Bence senden bana geliyor
Gitmeni hiç istemiyor, gitme.