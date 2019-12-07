Aleyna Tilki'nin yeni şarkısı 'Ben Giderim' sosyal medyadan rekor kırdı

Elinde gitarı ile birlikte söz ve müziği kendisine ait olan şarkıyı seslendiren Aleyna Tilki, paylaşım notuna ise; "STAR olmak demek,prodüksiyonsuz hareket etmemek demekse ben star değil,sanatçı olmayı seçiyorum ???? Sözü müziği bana ait olan bestemi,öylesine bu şekilde paylaşmak istedim. Devamı instagramda ????????" diye yazdı. İşte Aleyna Tilki'nin yeni şarkısının sözleri...