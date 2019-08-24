Aleyna Tilki'nin yatak pozu yine olay oldu! Takipçileri ikiye bölündü
Son günlerde estetik yaptırarak kalçasını dolgu yaptırdığı konuşulan Aleyna Tilki, yine sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeyi başardı. Tilki'nin yatak pozu olay oldu.
Her yaptığı ile olay olmayı başaran Aleyna Tilki, son zamanlarda estetik yaptırdığı iddialarıyla gündeme gelirken yeniden sosyal medya paylaşımları olay oldu. Genç popçunun yataktan paylaştığı pozlar sosyal medyayı salladı.
Aldığı kilolar ile de bir dönem çok konuşulan Aleyna Tilki, kalçasına dolgu yaptırdığı iddialarına cevap vererek "Hayır, bu yaz 10 günlüğüne balık etli olmak istedim ve kilo aldım. Yaşım küçük olduğu için de hemen zayıfladım. Sorun etmedim yani, şimdi eski halime döndüm'' demişti.
Tilki'nin bu açıklamalarının ardından sosyal medyada paylaştığı tuhaf pozlarında üzerine kalın sweet shirt giymesi dikkat çekti.
Tilki'nin Instagram hesabından yaptığı bu tuhaf fotoğrafları da yine hayranları tarafından binlerce beğeni almasına rağmen eleştirenler de oldu.