Aleyna Tilki'nin yatak pozu yine olay oldu! Takipçileri ikiye bölündü

Aldığı kilolar ile de bir dönem çok konuşulan Aleyna Tilki, kalçasına dolgu yaptırdığı iddialarına cevap vererek "Hayır, bu yaz 10 günlüğüne balık etli olmak istedim ve kilo aldım. Yaşım küçük olduğu için de hemen zayıfladım. Sorun etmedim yani, şimdi eski halime döndüm'' demişti.