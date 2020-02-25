Aleyna Tilki'nin 'Yalan' single için verdiği kapak pozu 30 bin TL'ye patladı!

Şarkıcı Aleyna Tilki 27 Şubat'ta yayımlamaya hazırlandığı yeni single kapağındaki pozları pahalıya mal oldu. Ünlü isim kapak resimleri için İtalya'nın yolunu tuttu. Kıyafet alışverişleri yapan Tilki, seyahat için 30 bin TL'yi gözden çıkardı.