Aleyna Tilki'nin 'Yalan' single için verdiği kapak pozu 30 bin TL'ye patladı!
Genç yaşta müzik piyasasında hızlı bir yükseliş trendi yakalayan ünlü şarkıcı Aleyna Tilki 27 Şubat'ta yayımlamaya hazırladığı 'Yalan' şarkısı için verdiği kapak fotoğrafı pahalıya patladı.
Şarkıcı Aleyna Tilki 27 Şubat'ta yayımlamaya hazırlandığı yeni single kapağındaki pozları pahalıya mal oldu. Ünlü isim kapak resimleri için İtalya'nın yolunu tuttu. Kıyafet alışverişleri yapan Tilki, seyahat için 30 bin TL'yi gözden çıkardı.
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Aleyna Tilki, yeni şarkısı ‘Yalan’ı single kapağından bir kare paylaşıp “27 Şubat’ta geliyor, hazır mısınız?” notuyla Instagram'dan paylaştı.
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Aleyna'ya bu pozu pahalıya patladı! Genç yıldız 3 bin 500 TL’lik şortu, 5 bin 500 TL’lik çizmeleri almak için İtalya-Milano’ya gitti.
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Uçak bileti ve konaklama dahil tüm masrafları 30 bin TL tuttu. Aleyna Tilki hiçbir masraftan kaçınmadı.
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