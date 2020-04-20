Aleyna Tilki'nin şaşırtan paylaşımı dikkat çekti küvet pozları ise olay olmuştu

Geçtiğimiz günlerde küveti oyuncaklarıyla doldurup, küvet pozlarını yayımlayan Aleyna Tilki, o pozların ardından yine Instagram'dan paylaşımlarına devam ediyor. Kendisinin dünya çapında bir star olduğunu iddia eden Tilki, ''Yıldız olmak istemiyorum' deyip yazdıklarıyla takipçileri için bir fotoğraf paylaştı.