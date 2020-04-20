Aleyna Tilki'nin şaşırtan paylaşımı dikkat çekti küvet pozları ise olay olmuştu
Küvet pozlarını Instagram'da yayımlamasıyla olay olan Aleyna Tilki, yine Instagram'dan yaptığı bir paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.
Aleyna Tilki, 20 yaş altının sokağa çıkma yasağı nedeniyle eve kapandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan karar nedeniyle tüm vaktini evde geçiren Aleyna Tilki, oldukça sıkılmış olacak ki sürekli olarak sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.
Geçtiğimiz günlerde küveti oyuncaklarıyla doldurup, küvet pozlarını yayımlayan Aleyna Tilki, o pozların ardından yine Instagram'dan paylaşımlarına devam ediyor. Kendisinin dünya çapında bir star olduğunu iddia eden Tilki, ''Yıldız olmak istemiyorum' deyip yazdıklarıyla takipçileri için bir fotoğraf paylaştı.
Tilki, siyah beyaz bu fotoğrafının altına ''Ben yıldız olmak istemiyorum. Gökyüzündeki yıldızlar eskiyorlar. Ben ben olmak istiyorum. Benim ışığımın genetiği yıldızlarınkinden farklı'' notunu düştü.
Takipçileri ise Aleyna Tilki'nin paylaşımına "Kurt Cobain sandım" ve "Haklısın, öyle olmasaydı yıldız olmazdın" yorumlarında bulundu.