Aleyna Tilki'nin reklamdan kazandığı ücret dudak uçuklattı! Piyango vurdu
Son oynadığı reklamdan aldığı ücretle gündeme gelen Aleyna Tilki, kazandığı ücrete dair açıklama yaptı.
Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, önceki gece bir mekan çıkışı gazetecilerin objektiflerine yansıdı. Son günlerde magazin kamuoyunda oynadığı reklamdan aldığı ücretle gündeme gelen Tilki, yazılandan fazlasını kazandım dedi.
Reklam filmi için 1 milyon 500 bin lira aldığı iddialarına cevap veren Tilki, "Yazılan ücretten daha fazla aldım. Kardeşimin eğitimine ve kendi gelişimime harcıyorum. Ayrıca bağış yapmayı çok seviyorum" ifadelerini kullandı.
Şarkıcı, daha sonra annesiyle birlikte araçlarına binerek, evlerine doğru yol aldı. Başarılı şarkıcının sosyal medya hesabı Instagram'da 2,7 milyon takipçisi bulunmaktadır.
Aleyna Tilki Kimdir?
Aleyna Tilki, 28 Mart 2000’de Of, Trabzonlu bir anne ve Konyalı bir babanın çocuğu olarak Konya’da dünyaya geldi. Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasına katılmasıyla ilk kez televizyonlarda görüldü. Ağustos 2016’da Türk besteci ve aranjör Emrah Karaduman’ın “Cevapsız Çınlama” adlı single’ında vokal olarak yer aldı.