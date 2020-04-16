Aleyna Tilki'nin parayla satın almak istediği takipçilerini ayağa kaldırdı

Son olarak modacı Gülnur Güneş'in kardeşi Kadir Güneş ile ayrılmasıyla gündeme gelen Aleyna Tilki, açıklamalarıyla yeniden gündem olmayı başardı. Koronavirüs sebebiyle ev karantinasında olan Tilki, dışarıda çıkamayınca sosyal medya paylaşımlarını daha da arttırdı.