Aleyna Tilki'nin parayla satın almak istediği takipçilerini ayağa kaldırdı
Aleyna Tilki, yine sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla takipçilerini şoke etti. Bu kez Aleyna Tilki'nin parayla satın almak istediği arkadaş açıklamaları sosyal medyayı salladı.
Son olarak modacı Gülnur Güneş'in kardeşi Kadir Güneş ile ayrılmasıyla gündeme gelen Aleyna Tilki, açıklamalarıyla yeniden gündem olmayı başardı. Koronavirüs sebebiyle ev karantinasında olan Tilki, dışarıda çıkamayınca sosyal medya paylaşımlarını daha da arttırdı.
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Aleyna Tilki'nin evden hiçbir şekilde çıkamaması ise koronavirüs tedbirleri kapsamında 20 yaş altı gençlere sokağa çıkma yasağı getirilmesinden kaynaklanınca da Tilki, binbirinden espirili paylaşımların hedefi olmuştu. Son paylaşımıyla ise tepki çekti.
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Aleyna Tilki, bu kez Twitter hesabından parayla arkadaş satın almak istediğini belirten bir paylaşımda bulundu.
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Tilki, Twitter hesabından "Keşke arkadaş satan bir yer olsa. Oradan arkadaş alsak" ifadelerini kullandı.
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