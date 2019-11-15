Aleyna Tilki'nin 'özel güzelliği' bakın nasıl tiye alındı yorum yağdı
Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından 'özel bir güzelliğim var' diyerek paylaştı, takipçileri yorum yağdırdı.
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanarak sıklıkla yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Aleyna Tilki, eğitim için gittiği Amerika'dan da paylaşımlarına devam ediyor.
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Geçtiğimiz günlerde çimlerde yuvarlanma videosuyla sosyal medya gündemini oldukça meşgul eden Tilki, bu sefer 'mütevazılığı' ile gündeme geldi.
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Aleyna Tilki, bu sefer Twitter paylaşımıyla gündeme geldi. Twitter'dan paylaşım yapan Tilki, "Kendime kıyamıyorum" diyerek özel güzelliğinden bahsetti.
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Tilki, yaptığı paylaşımda "Nasıl bu kadar özel bir güzelliğim var ya? Bazen çok şaşırıyorum. Çok fotoğraf paylaşmıyorum. Kendime kıyamıyorum ya" ifadelerini kullandı.
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