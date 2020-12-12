Aleyna Tilki'nin mini etekli dizi kostümü sosyal medyayı ikiye böldü
Acun Ilıcalı'nın yeni dijital platformu Exxen için Aleyna Tilki kameralar karşısına geçti. Tilki'nin süper mini elbiseli okul forması takipçilerini ikiye böldü.
Acun Ilıcalı'nın kurduğu Exxen'de yayımlanacak olan gençlik dizisi için Cemal Can Canseven ve Aleyna Tilki partner oldu.
116
Dizide liseli bir kızı canlandıracak olan Aleyna, setten ilk pozları da Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.
216
2,6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından "Sürpriz geliyor" notuyla set fotoğraflarını paylaştı.
316
Aleyna Tilki, kostümüyle takipçilerini ikiye böldü.
416